Problemi in questi minuti per Facebook, Instagram e Whatsapp. Molti utenti stanno segnalando di avere problemi ad accedere ai tre social network più celebri, sia da browser che dalle app per smartphone. Su Twitter sono moltissimi i messaggi con gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Il guasto sembra riguardare soltanto l'Europa e non il resto del mondo.

