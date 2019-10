Università, arriva la laurea per diventare influencer

Il nome già dice tutto: il nuovo percorso di laurea, ospitato all'interno del corso in Scienze della Comunicazione, si chiama proprio 'Influencer'. L'obiettivo? Fornire le competenze e gli strumenti per applicare i dettami del marketing al mondo 'social': una sorta di nuova disciplina - il marketing influenzale - che sta progressivamente scalzando quello tradizionale. L’Università telematica E-Campus ha lanciato un percorso che permetterà ai ragazzi di apprendere le regole del marketing applicate al mondo dei social network. “Il nuovo percorso Influencer del corso di laurea in Scienze della Comunicazione - spiegano sul sito web dell'università - fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, “influenzale”, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale. La figura dell’influencer, pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come “opinion leader” credibile e affidabile”. Tante le aziende che, infatti, si affidano ai cosiddetti 'guru' dei social network per promuovere i loro prodotti. I seguaci degli Influencer sono molto sensibili ai suggerimenti dei propri idoli. Icone come Chiara Ferragni, Giulia de Lellis e Mariano di Vaio ne sono la dimostrazione: attraverso foto e post cliccatissimi, hanno ottenuto l’ammirazione di milioni di followers fino ad incarnare nuovi modelli da seguire ed emulare. Ma, per tanti che ci provano, in pochissimi ci riescono.

[[smiling:92048]]

Il piano di studi

Il percorso di studi per diventare la nuova Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Mariano di Vaio o Andrea Melchiorre, ha una durata triennale e un piano di studi che non si discosta poi così tanto da quello tradizionale utilizzato per le facoltà di Scienze della Comunicazione. Si tratta di una laurea triennale di I livello riconducibile a Scienze della Comunicazione, inserita da E-Campus sotto la facoltà di Giurisprudenza, che ha un piano di studi prefissato, con corsi online e non lezioni frontali, con una sola materia a scelta dello studente per anno e gli altri esami da sostenere che sono quelli tipici di una laurea in Comunicazione. Da “semiotica e filosofia dei linguaggi” al primo anno a “etica della comunicazione” il terzo anno, passando per “sociologia della comunicazione e dell’informazione” e “diritto dell’informazione e della comunicazione” il secondo. “Il primo anno affronta temi trasversali come semiotica e filosofia dei linguaggi, estetica della comunicazione, informatica, tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi – spiega il sito dell’università nella pagina di presentazione del corso di laurea - L’ultimo anno prevede la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, e si conclude con tirocini formativi e di orientamento”. Grande assente il marketing, che viene citato solo in uno dei corsi opzionali a scelta dello studente, eppure, come spiega Chiara Ferragni, la pubblicità ha un ruolo centrale nel mondo degli influencer. Nonostante ciò, “la preparazione offerta da questo curriculum, seria e rigorosa, consentirà all’influencer di svolgere nel tempo un’attività professionale affidabile e sostenibile, in particolare nel settore Fashion and Beauty, uno degli ambiti con la maggiore domanda di influencer marketing”, come si legge sul sito.

Chiara Ferragni brilla sul red carpet. E che bacio con Fedez

I costi

La retta è di 3900 euro per il primo anno, con uno sconto di 1000 euro se si è preso un punteggio superiore a 90/100 alla maturità, a cui si aggiungono 250 euro di spese di immatricolazione e altri 140 euro di tasse annuali regionali. Per i successivi due anni la spesa non è specificata sul sito di E-Campus. Essendo un’università telematica, non ci sono lezioni frontali da seguire ma corsi online fruibili in qualsiasi momento: l’immatricolazione si può fare quindi in qualsiasi momento dell’anno e non richiede un test d’ingresso.

Le reazioni sui social

Nonostante ciò, la notizia del corso di laurea specifico per diventare influencer sta facendo discutere sui social dal momento che molti degli stessi influencer presi come modello dai giovani sono i primi a non essere laureati. Basti pensare a Giulia De Lellis che non ha mai nascosto di non aver mai letto neanche un libro in tutta la sua vita, eppure ne ha appena pubblicato uno, o a Chiara Ferragni, che non ha mai terminato gli studi per ottenere la laurea in Giurisprudenza alla Bocconi, eppure è a capo di un vero e proprio impero economico.