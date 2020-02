Francesca Manzini debutta alla conduzione di Striscia

ROMA - Dal 2 al 7 marzo debutterà dietro al bancone di “Striscia la notizia” su Canale 5 in prima serata. Promossa a pieni voti, Francesca Manzini è pronta a questo esordio di fuoco. L’attrice, già approdata al tg satirico nei panni di una esplosiva e irriverente Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti di questa stagione, condurrà in coppia con Gerry Scotti. Nata a Roma nel 1990, figlia di Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio, Francesca fa l’attrice ed è anche una apprezzata conduttrice radiofonica di RDS. Nel 2018 recita nel film “Benedetta follia” di Carlo Verdone. Partecipa a diversi programmi Tv tra cui “Avanti un altro!”, “Vieni da me”, “Matrix Chiambretti”, “Grand Hotel Chiambretti – Gente che va e gente che viene dall’Isola” e “Mai dire Talk”, dove si è fatta apprezzare con le imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e tanti altri personaggi dello spettacolo. Nel 2019 prende parte alla prima edizione di Amici Celebrities nelle categorie canto e ballo. Dallo scorso 2 febbraio è nel cast di “Enjoy – Ridere fa bene”, il nuovo show comico di Italia 1.