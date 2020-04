One World: Together At Home, guarda il concerto in streaming gratuito

One World: Together At Home e’ evento storico che vuole unire il mondo per celebrare tutti i dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari impegnati nella lotta al COVID-19. Due ore di show curato da Lady Gaga e presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Ecco l'elenco degli artisti che prenderanno parte all'evento: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lady Gaga, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma,Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, and Usher.

