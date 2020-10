Naomi Campbell (e non solo) nuda: questo il messaggio

ROMA - Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti D'America sono dietro l'angolo, dal mondo dello sport e dello spettacolo le celebrità stanno cercando di sensibilizzare i cittadini americani a votare specie nello stato della Pennsylvania, storico stato chiave delle elezioni. Chris Rock, Naomi Campbell, Mark Ruffalo e Sarah Silverman sono tra le star che hanno lanciato l'iniziativa di riprendersi senza veli per sensibilizzare gli elettori della Pennsylvania che voteranno via posta, infatti la Corte Suprema dello stato ha stabilito che gli scrutatori dovranno cestinare le schede che arriveranno ai seggi sprovviste della busta anonima che dovrà contenerle e che, a sua volta, andrà infilata in una busta più grande firmata dall'elettore. Procedimento machiavellico che potrebbe penalizzare i Democratici attesi in massa per il voto, più voti di questo tipo vuol dire più potenziali errori di procedimento quindi schede nude, quindi voti persi. Si è stimata una soglia di circa 100 voti che andranno smarriti. Nel 2016 Donald Trump vinse in Pennsylvania con uno scarto dello 0,72% (44 mila voti circa)