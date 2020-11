Covid, già negativa la barboncina contagiata: "Nessun pericolo per l'uomo"

Cani e gatti positivi al coronavirus non sono un pericolo per l’uomo. Lo conferma, come spiega un articolo di Repubblica, Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali all'Università di Bari e componente dell'executive board del College europeo di microbiologia veterinaria. “La carica virale è molto bassa, il virus non è aggressivo e dunque non ci sono pericoli per l'uomo”, ha certificato l’esperto, commentando il caso della barboncina trovata positiva a Bitonto, in provincia di Bari. Si è trattato del primo caso di cane contagiato in Italia, ma con un finale che fa ben sperare per il futuro. Dopo appena quattro giorni, l’animale, che non ha alcun sintomo a differenza dei padroni, risulta negativo al tampone. Ora la ricerca prosegue con il test sierologico per verificare se la cagnolina ha sviluppato anticorpi. “Ci andrò personalmente appena sarà possibile, una volta avuta la certezza della negatività della famiglia che sta dando un contributo rilevante alle conoscenze scientifiche”, ha aggiunto Decaro, che da mesi sta studiando l’evoluzione dell’infezione negli animali. Il primo cane era risultato positivo a Hong Kong il 28 febbraio e si era negativizzato dopo cinque-sei giorni. Qualche consiglio per chi possiede animali domestici? Secondo Decaro occorre trattarli “come se fossero altre persone”, applicando un “principio di massima cautela”. L’esperto ha ricordato però che “il rischio di contagio dal cane o dal gatto è quasi zero” e che i casi documentati in tutto il mondo sono circa “una ventina”.

Barboncina positiva, primo caso in Italia