Zaniolo, Chiara Nasti a pranzo con la suocera: il look fa scalpore

ROMA - Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti innamorati pazzi. Insieme solo da qualche settimana i due hanno già fatto passi importanti. Dopo il tatuaggio di coppia, il centrocampista della Roma ha presentato la nuova fidanzata alla madre Francesca Costa. L'incontro tra i tre, avvenuto durante un pranzo a Ostia, è stato immortalato dai paparazzi di Chi. Chiara sembra a proprio agio con la suocera mentre Zaniolo è apparso sereno. A far scalpore è però il look scelto dalla Nasti per la giornata "in famiglia": giacca di pelle e shorts aderenti, effetto mutanda. La napoletana ha approfittato della primavera in anticipo di questi giorni per scoprirsi un po' di più e mettere in risalto le sue gambe slanciate, frutto di un duro allenamento quotidiano. Un outfit ad alto tasso di sensualità che Chiara Nasti, due anni più grande di Zaniolo, non ha avuto paura a sfoggiare davanti a Francesca Costa, madre del suo nuovo fidanzato.