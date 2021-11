Diletta Leotta: il gesto in diretta tv per la giornalista molestata

A bordo campo per Napoli-Lazio, Diletta Leotta ha espresso su Dazn solidarietà a Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta su Toscana Tv da un tifoso della Fiorentina. "Voglio dire basta alla violenza sulle donne, e con un gesto simbolico ma che ha grande significato, voglio esprimere solidarietà alla giornalista che è stata vittima di gesti intollerabili e riprovevoli. Ci siamo stancate tutte e tutti, basta alla violenza sulle donne", ha dichiarato la conduttrice siciliana. In realtà la Leotta aveva condiviso un messaggio a favore della Greta già qualche ora prima su Instagram: "Da donna e da professionisa sono vicina a Greta, gesti riprovevoli e intollerabili".