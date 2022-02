Il cervello lavora fino a 60 anni: lo studio

Fino a che età il nostro cervello è in grado di funzionare a pieno regime? A svelarlo è uno studio condotto dall’ Università di Heidelberg , in Germania. Ebbene, secondo i ricercatori tedeschi, l’organo è in grado di lavorare fino a 60 anni . Smentita una precedente ricerca, secondo cui il nostro cervello raggiungesse il picco attorno ai 20 anni per poi iniziare una discesa e dunque un lento deterioramento. Lo studio, che è stato condotto su più di un milione di partecipanti , si è basato su un esperimento eseguito online e su una serie di quesiti a cui rispondere.

Come si è arrivati alle conclusioni

Gli studiosi hanno valutato come parametro principale il tempo di reazione di fronte a specifici compiti che impegnavano i processi cognitivi. Ai partecipanti è stato chiesto di decidere, nel minor tempo possibile, a quale categoria assegnare parole e immagini che comparivano sul loro schermo. Gli esperti, così, hanno potuto rilevare che il maggior tempo impiegato nel rispondere alle domande proposte non è stato correlato al rallentamento dei processi cognitivi, ma ad una maggiore consapevolezza e prudenza nello scegliere la risposta giusta. La velocità nei processi decisionali in definitiva, rimane alta fino alla soglia dei 60 anni, per poi iniziare a declinare in maniera progressiva.