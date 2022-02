Un asteroide nello spazio è il più grande giacimento d'oro

Il piano della Nasa

La Nasa ha intenzione di mettere a punto un piano per raggiungere 16 Psyche: una missione che sarebbe programmata per il 2026 con l'obiettivo di saperne di più sulle sue caratteristiche. Almeno per il momento, però, non sarà possibile estrarre l'oro. Uno degli scienziati più prestigiosi al mondo, il presidente della Royal Astronomical Society del Regno Unito, John Zarnecki, ha assicurato che oggi è assai complicato. Secondo alcuni calcoli, stabilire solamente una stima teorica su come estrarre l'oro su un asteroide dello spazio, richiederebbe circa 25 anni di studio.