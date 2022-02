Covid: trovati tre virus simili nei pipistrelli in Laos

Alcuni scienziati della National University e dell'Institut Pasteur del Laos hanno identificato nei pipistrelli tre nuovi coronavirus che mostrano "somiglianze specifiche" al Sars-CoV-2 responsabile di Covid-19 "in un dominio chiave della proteina Spike" che permette al virus di attaccare le cellule bersaglio agganciando il recettore umano Ace-2. Lo studio, pubblicato su 'Nature', mette in guardia contro nuovi eventuali rischi futuri per la salute globale. "Questa scoperta - ha commentato su Facebook Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova - non risponde ancora a tutte le domande aperte, ma rafforza ulteriormente l'ipotesi dell'origine naturale del Sars-CoV-2".