Regina Elisabetta positiva al Covid: come sta oggi

La Regina Elisabetta, 96 anni ad aprile, ha ancora "sintomi leggeri simili a un raffreddore" dopo il contagio da Covid-19. A renderlo noto Buckingham Palace in un breve aggiornamento, precisando che - a differenza di quanto comunicato inizialmente - la sovrana si asterrà dagli impegni virtuali meno gravosi che avrebbe dovuto svolgere in base alla sua agenda. Elisabetta II, che risulta essere stata vaccinata tre volte e che quest'anno celebra il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno, aveva incontrato l'8 febbraio l'erede al trono Carlo, risultato a sua volta positivo al virus per la seconda volta in pochi anni.