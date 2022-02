Rarissimo diamante blu all'asta: richiesta una cifra pazzesca

Sotheby's mette all’asta una rarissimo diamante blu. Si parte dalla cifra shock di ben 48 milioni di dollari, circa 42 milioni di euro. Il diamante è da 15,10 carati e “solo altri cinque diamanti vivid blue sopra i 10 carati sono mai stati messi all’asta", ha dichiarato Patti Wong, presidente di Sotheby's Asia, intervistato dal magazine Town and Country. L’asta si terrà a Hong Kong ad aprile. Il diamante è stato estratto nella primavera del 2021 dal giacimento di Cullinan in Sudafrica e sarà il più grande diamante colorato mai messo all’incanto. Finora il diamante blu più caro al mondo è l'Oppenheimer Blue, un vivid blue da 14,62 carati, venduto all'asta per l'incredibile cifra di 57,5 milioni di dollari da Christie's nel 2016.