Myrta Merlino fa a pezzi Djokovic: "Imbarazzante, fuori dal mondo"

A L'aria che tira, il programma in onda su La 7, Myrta Merlino ha commentato le ultime vicende che hanno visto protagonista Novak Djokovic. “È una storia francamente imbarazzante, anche perché vivo con un uomo (Marco Tardelli, ndr) che crede nello sport e non violerebbe mai le regole”, ha dichiarato la conduttrice e giornalista per poi aggiungere: “Se fai come ti pare e sei uno sportivo sei fuori dal mondo”.