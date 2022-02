Marcell Jacobs mostra la sua casa a MTV Cribs Italia

Marcell Jacobs ha aperto le porte di casa sua per MTV. L'atleta è il protagonista della seconda puntata di MTV Cribs Italia 2022, in onda mercoledì 23 febbraio in prima serata. Jacobs, insieme alla compagna Nicole Daza, ha organizzato un tour completo della sua casa romana. Marcell e l'influencer, che hanno due bambini, hanno inoltre confidato paure e sogni, molti dei quali legati alla carriera del campione che ha spiccato il volo dopo la scorsa estate. In più è possibile vedere dove si rilassa una leggenda dello sport e quali sono i cimeli più preziosi, come le incredibili medaglie olimpiche vinte a Tokyo 2020.