Pagato per vivere sei anni senza social: ecco quanto guadagnerà

Un adolescente americano è riuscito a vivere senza social network per sei anni. A convincerlo è stata la madre, che, all’età di 12 anni, aveva promesso al figlio Sivert Klefsaas la cifra di 1800 dollari a patto che non utilizzasse piattaforme come Facebook o Instagram. “Sei anni fa ho offerto a Sivert 1800 dollari per stare lontano dai social media fino all'età di 18 anni - ha scritto la signora Lorna su Facebook -. Anche se 1800 dollari sono molto di più per un dodicenne che per un diciottenne, ha mantenuto il nostro accordo. Domani compirà 18 anni. Avrà 1800 dollari in tasca e nuovi account su Instagram, Snapchat e Twitter!”. E ancora: “Sono i soldi migliori che abbia mai speso!!!”. Soddisfazione anche da parte del ragazzo. “Non direi che c'è mai stato un momento in cui ho pensato che stavo per cedere", ha detto. "Più andava avanti, più diventava una questione di orgoglio". Intanto i suoi voti sono aumentati, e dal prossimo autunno inizierà la sua carriera universitaria alla Northwestern.