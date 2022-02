Quali sono le 10 spiagge più belle del mondo

Come ogni anno Tripadvisor ha stilato la sua classifica delle spiagge più belle del mondo in base alla qualità e alla quantità delle recensioni pubblicate dai viaggiatori nell'arco di 12 mesi. Il premio tiene conto di tante altre voci quali sistemazioni, destinazioni, aree geografiche in base alla valutazione e recensione di chi viaggia. In top ten è presente anche l'Italia con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, considerata la più bella d'Europa.