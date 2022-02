Assegno unico e universale per i figli: a chi spetta e come richiederlo

Il 1° marzo arriverà in Italia l’assegno unico e universale per i figli. Si tratta di un sostegno economico rivolto a tutte le famiglie con dei figli a carico. Sarà unico proprio perché integrerà tutte le misure previdenziali attualmente in vigore come il premio alla nascita o all’adozione, il bonus bebè, l’assegno per famiglie con almeno 4 figli e le maggiorazioni per i figli di età inferiore ai 3 anni. È destinato anche alle partite Iva, lavoratori autonomi e disoccupati.