Albano Carrisi spiazza tutti sull’ “amico” Putin: “Non solo lui deve capire”

Albano Carrisi non ha mai nascosto la sua simpatia e ammirazione per Vladimir Putin. Il cantante, del resto, è amatissimo in Russia e, per tale ragione, era stato inserito - e poi rimosso -, nella black list dell’Ucraina. Dopo la mossa del leader del Cremlino di attaccare l’Ucraina, sono stati in molti a ricredersi. Soltanto in parte Al Bano, che ritiene che non debba essere soltanto Putin a dover “capire”. "È terribile, sono un uomo di pace. A farne le spese è sempre la povera gente”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.