Alberto Matano: "Ho un compagno e vorrei sposarmi"

Per la prima volta Alberto Matano ha parlato apertamente della sua vita privata. “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.

Alberto Matano è fidanzato

Alberto Matano è felicemente fidanzato ma ha preferito non svelare l'identità dell'uomo che da qualche tempo gli fa battere il cuore. "Matrimonio? Magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli...”, ha fatto sapere il conduttore de La vita in diretta.