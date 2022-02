“Ylenia era un tabù”, il doloroso ricordo di Romina Jr e Cristel Carrisi

Sono passati 28 anni dalla misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi , figlia di Al Bano e Romina . La sua famiglia non si è mai rassegnata, soprattutto la Power che continua a sperare in un ritorno della figlia . A Oggi è un altro giorno , il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, sono intervenute Romina Jr e Cristel Carrisi , che hanno ricordato la sorella maggiore, nonostante fossero molto piccole all’epoca della sua sparizione. "Per anni è stato un macigno nel cuore e nelle nostre menti. Poi veniva tutto dall'esterno, erano informazioni che qualcuno voleva da noi”, ha confidato Romina Jr.

“Avevamo pudore nel parlarne”

Per anni la scomparsa di Ylenia è stata un argomento tabù nella famiglia Carrisi, come ricordano le due ragazze, che hanno processato il loro dolore grazie all’analisi. “Dunque noi avevamo pudore nel parlarne - ricorda sempre Romina Jr. -. Poi pian piano, anche grazie alla terapia, stiamo provando a gestire questo trauma, è stata una vera e propria tragedia. Ma attraverso lettere che abbiamo trovato, abbiamo scoperto altre sfaccettature di Ylenia, che hanno unito di più me e Cristel”. A farle eco proprio la sorella: "Certo, è la cosa che per anni è stata un tabù Ylenia, non è neanche giusto nei suoi confronti. È giusto che se ne parli, fa onore al suo ricordo, aiuta noi, quindi parliamone. Siamo state fortunate ad averla come sorella, è bella riscoprirla negli anni, con la maturità del poi”.