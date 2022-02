La nuova minaccia della Russia: “Faremo cadere la Stazione Spaziale su Europa o Usa”

La guerra si sposta dalla Terra allo Spazio . Dopo aver invaso l’Ucraina, la Russia ora minaccia di far cadere la Stazione spaziale internazionale (Iss) sull’Europa o sugli Stati Uniti. Il thread arriva dopo le sanzioni imposte dal Presidente Joe Biden . “ Taglieremo più della metà delle importazioni di alta tecnologia della Russia - ha dichiarato il presidente americano -, e questo infliggerà un duro colpo alla loro capacità di continuare a modernizzare le loro forze armate. Degraderà la loro industria aerospaziale, compreso il loro programma spaziale”.

La risposta del capo dell’Agenzia spaziale russa

La risposta non si è fatta attendere. In una serie di minacciosi tweet, Dmitry Rogozi, capo dell’Agenzia spaziale russa ha detto rinvolgendosi a Biden: “Vuoi distruggere la nostra cooperazione sulla Iss? Oppure vuoi gestire tu stesso la Iss? Spiegategli (al presidente Biden) che la correzione dell'orbita della stazione, per evitare pericolosi scontri con i rifiuti spaziali, con cui i vostri talentuosi uomini d'affari hanno inquinato l'orbita vicino alla Terra, è prodotta esclusivamente dai motori della Navi cargo Progress MS. Se bloccate la cooperazione con noi, chi salverà la Iss da un deorbit incontrollato e dal cadere sugli Stati Uniti o sull’Europa?”. Quando si tratta di evitare qualche detritico, la Stazione Spaziale sfrutta i motori delle navette cargo russe, le Progress, che sono attraccate al laboratorio orbitante. Senza quelle, l’impatto con i detriti metterebbe a rischio la stazione stessa e gli astronauti, russi, americani ed europei, che lavorano a bordo.