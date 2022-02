La Regione Lazio sospende la sperimentazione del vaccino russo anti-Covid Sputnik. Ad annunciarlo è stato lo stesso assessorato alla Salute. La decisione è arrivata dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Per questo la regione, governata da Nicola Zingaretti, ha deciso di sospendere i rapporti con l'istituto russo Gamaleya che da un anno aveva avviato la sperimentazione del vaccino a Roma, in collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Spallanzani.