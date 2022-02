Donna ucraina affronta soldato russo: “Che c***o ci fai qui?”, i social la esaltano

Una donna ucraina è stata applaudita dal web per il coraggio mostrato contro un militare russo. Avvicinatasi all’uomo, la signora ha così inveito: “Che c*** ci fai nella nostra terra?”, mentre uno dei soldati imbarazzati di Henichesk, città portuale sul mare di Azov, cercava di calmarla. “Dovresti mettere i semi di girasole nelle tasche in modo che crescano su suolo ucraino dopo la tua morte”, ha aggiunto la donna, stroncando così il soldato. Sui social, la signora è stata acclamata per il suo coraggio. Un utente ha commentato su Twitter: “Il coraggio è incredibile! Grazie! Siamo con te”.