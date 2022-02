Mattarella: "Rigori tirati dai più deboli, li avrei calciati anche io"

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato al Corviale di Roma con i ragazzi di Calciosociale, l'associazione che ha permesso a Corviale la realizzazione del nuovo campo di calcio a 11, chiamato dei 'miracoli'. Il presidente ha elogiato il progetto: "Qui c'è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società. Ho letto delle scritte splendide, come "stare insieme", "dialogare con il rispetto reciproco", rimuovendo così quegli effetti negativi" che spesso si vedono nel mondo del calcio - aggiunge - Questo campo dei miracoli è un luogo che esprime speranza fiducia e concreta crescita sociale. Si crea una realtà concreta, è un propellente alla crescita individuale e sociale. Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Oggi si inaugura non un campo di calcio ma una prospettiva".