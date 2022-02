Roma, lastra di metallo crolla al Liceo Tasso: ferita studentessa, rabbia social

Grave incidente in una scuola di Roma. Al Liceo Tasso, in Via Sicilia, si è staccata una lastra di metallo, ferendo tre studenti. Una ragazza è finita in ospedale. Sui social è montata la protesta degli allievi. “Oggi al Tasso nella nostra scuola è caduta una trave di diversi metri che ha ferito una ragazza mandandola in ospedale. Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola”, si legge nel post Instagram del Collettivo politico. “Queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte delle scuole italiane” continua il collettivo a caratteri cubitali. Sempre su Instagram, gli studenti hanno mostrato il cordolo di metallo di diversi metri, caduto nel bel mezzo del corridoio dell’istituto.