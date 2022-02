Royal Society Open Science: "Si può vivere per sempre ma..."

Stando ad una recente statistica condotta dagli scienziati del Politecnico di Losanna non ci sarebbe un limite teorico alla vita umana. Pare non ci sia nessuna evidenza inoppugnabile che, un certo giorno, dobbiamo morire. Lo studio è stato pubblicato sull'autorevole rivista Royal Society Open Science. Dunque, potremmo vivere per sempre ma con una precisazione: tutti, indifferentemente dal sesso o dalla nazione di provenienza, incontriamo un punto critico, che gli stessi studiosi hanno individuato al compimento dei 108 anni. Per i ricercatori svizzeri a quell'età corrisponde un anomalo aumento della mortalità.