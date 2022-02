Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al comando militare di mettere in allerta le forze di deterrenza nucleare dopo le dichiarazioni aggressive dei paesi Nato. Putin ha ordinato al ministro della difesa russo e al capo dello stato maggiore dell'esercito di mettere le forze di deterrenza nucleare in un "regime speciale di combattimento". Qualche giorno fa il leader russo ha minacciato una dura rappresaglia contro qualsiasi nazione che sarebbe intervenuta direttamente nel conflitto in Ucraina.