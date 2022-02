Madonna attacca Putin: “Come Hitler”, Zelensky approva e la segue su Instagram

Madonna si scaglia duramente contro Vladimir Putin, artefice della guerra tra Russia e Ucraina. La cantante lo ha attaccato su Instagram, postando una clip sulle note della sua hit Sorry. Nel video scorrono le drammatiche immagini della guerra, mentre Putin viene ritratto come Hitler. “L'invasione dell'Ucraina guidata dall'avidità e senza alcuno scopo da parte della Russia DEVE essere fermata”, ha scritto a commento del post la Regina del Pop. “Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente. Non ha il diritto di cancellare l'esistenza dell'Ucraina. Ti supportiamo presidente Zelensky. Preghiamo per te e per il tuo Paese. Dio vi benedica”. Dopo il post il presidente ucraino Zelensky ha iniziato a seguire la diva su Instagram.