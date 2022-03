Burlesque al Circolo ufficiali: rimosso direttore, aperta inchiesta

Uno spettacolo di burlesque allo storico Circolo ufficiali delle Forze armate, a Roma, con il video girato da alcuni dei presenti e poi finito sul web: la cosa non è piaciuta alla Difesa, che ha immediatamente rimosso il direttore della struttura, che è già stato rimpiazzato. Lo show di Holly's Good, star romana del burlesque, unica italiana ad aver vinto un titolo mondiale alla Burlesque Hall of Fame di Las Vegas, non era stato comunicato preventivamente, nè era stato spiegato di che tipo di spettacolo si trattasse. La disapprovazione dello Stato maggiore della Difesa è arrivata già prima che il filmato, con l'artista molto poco vestita davanti allo stemma del Circolo ufficiali, finisse in rete. Il ministro della Difesa in persona, Lorenzo Guerini, ha disposto un'inchiesta interna per "verificare fatti e responsabilità".