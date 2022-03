Covid, l'Oms mette in guardia: "La pandemia non è finita"

La situazione in Africa è preoccupante

Maria van Kerkhove, epidemiologa di punta dell'Oms, ha invitato tutti a non abbassare la guardia e aiutare così il virus a circolare con più facilità. L'esperta è tra l'altro preoccupata per la situazione in Africa, dove "oltre l'85% delle persone non ha ancora ricevuto una sola dose di vaccino". La van Kerkhove ha chiarito che la pandemia non sarà finita del tutto fino a quando non sarà colmato il divario tra i Paesi ricchi e quelli più poveri.