"Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante", ha avvertito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista ad Al Jazeera. "Eravamo pronti alle sanzioni, ma non ci aspettavamo che venissero imposte ad atleti, giornalisti e rappresentanti del settore culturale", ha aggiunto Lavrov per poi chiarire: "La Russia ha molti amici ed è impossibile isolarla".