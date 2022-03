Sean Penn lascia l'Ucraina e va a piedi verso la Polonia

Sean Penn è fuggito a piedi dall'Ucraina unendosi all'esodo di centinaia di migliaia di civili vittima dell'invasione russa. Nei giorni scorsi il divo di Hollywood era entrato in Ucraina per filmare un documentario sulla crisi, ma è stato costretto a lasciare il Paese a causa dell'intensificarsi del conflitto. "Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine con la Polonia dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada", ha scritto Penn sui social network per poi aggiungere: "Quasi tutte le auto hanno a bordo donne e bambini, senza segni di bagaglio, e quell'auto è il loro unico bene di valore". Una portavoce a Los Angeles ha confermato che il 61enne "è uscito dall'Ucraina sano e salvo".