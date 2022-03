Zelensky e il mistero della villa comprata in Italia

Stando a quanto scrive La Repubblica Volodimir Zelensky avrebbe acquistato qualche anno fa una grossa villa in Italia, più precisamente a Vittoria Apuana, piccola frazione di Forte dei Marmi. Il Presidente ucraino avrebbe sborsato ben 3.8 milioni di euro per acquistare l'immobile ma in zona nessuno l'avrebbe mai visto. Secondo alcune voci, il complesso sarebbe stato subito messo in vendita dal Presidente Ucraino. Altre voci sostengono che la villa sia stata in passato affittata “a famiglie statunitensi che se la possono permettere, per 12mila euro al mese”.