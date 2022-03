La federazione internazionale dei gatti: "Niente gatti russi nelle nostre competizioni"

PARIGI (Francia) - L'International Cat Federation (che copre quasi 40 paesi) afferma di aver bandito i gatti russi dalle sue competizioni internazionali come rimprovero alla Russia da quando ha invaso l'Ucraina la scorsa settimana. La federazione ha affermato in una dichiarazione di essere scioccata e inorridita dal fatto che le forze russe abbiano invaso l'Ucraina e iniziato una guerra: "Nessun gatto appartenente a espositori che vivono in Russia può essere iscritto a qualsiasi fiera FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall'organizzazione a cui fanno parte questi espositori". La Fifee (per il suo nome francese, Fédération Internationale Féline) ha affermato che le misure sono state decise martedì e che i funzionari non potevano restare inermi davanti a queste atrocità. Il bando sarebbe in vigore fino alla fine maggio per poi essere rivisitato.