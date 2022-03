Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ha lasciato l'Ucraina ed è andato in Polonia". A rivelarlo è il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram. A riverirlo è la Tass. Si attendono conferme dal fronte ucraino. Fonti russe avevano già annunciato una fuga di Zelensky da Kiev all’inizio del conflitto. Poi il presidente smentì le indiscrezioni, facendosi vedere in un video. "Non credete alle fake news, sono ancora qui”, aveva detto la scorsa settimana.