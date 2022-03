Zelensky: "Putin bombarderà Odessa". Mariupol in fase di evacuazione

"I russi si preparano a bombardare il porto ucraino di Odessa". A farlo sapere, in un nuovo accorato discorso alla nazione, il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha elogiato le molte forme di resistenza che le persone hanno scelto per opporsi all'invasione russa e ha definito il suo Paese "una superpotenza dello spirito". Secondo un tweet del Kyiv Independent, Zelensky ha potuto affermarlo basandosi su mappe e altri documenti ottenuti da nemici catturati. In dieci giorni di guerra, ha aggiunto il Presidente, l'Ucraina ha unito "milioni di persone, che sono diventate un tutt'uno".