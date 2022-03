ROMA - "L'aumento dei prezzi del carburante è un problema drammatico, abbiamo messo già in campo molte azioni per ridurre l'impatto dei prezzi dell'energia elettrica sulle famiglie, affronteremo anche questa tematica per tentare di risolverla". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini durante l'inaugurazione della nave Iginia a Messina in merito alla protesta dei pescherecci delle marineria italiane che per una settimana non usciranno in mare.