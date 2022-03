Covid fuggito dal laboratorio, il virologo Caruso: "Verosimile"

La pandemia da Covid-19? "Un possibile errore umano che potrebbe aver dato origine al Sars-Cov-2". A farlo sapere Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. "Non sarebbe la prima volta che un microrganismo sfugge al sistema di controllo del laboratorio, magari infettando un operatore durante uno degli esperimenti. Non sarebbe la prima volta che un'entità virale sfugge al controllo, per errore", ha spiegato l'esperto al Corriere della Sera.

L'errore dei ricercatori Secondo l'ipotesi di Caruso il virus sarebbe sfuggito da un laboratorio dove si stava analizzando per fini di ricerca e non con l'idea di diffonderlo. Un vero incidente che avrebbe poi scatenato il caos in tutto il mondo. Al momento, però, resta solo un'idea: serviranno ulteriori approfondimenti per scoprire la verità.