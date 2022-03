Angelina Jolie vola nello Yemen: "Questa guerra non va dimenticata"

Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull'Ucraina, Angelina Jolie è volata nello Yemen. La diva di Hollywood è inviata speciale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'ex moglie di Brad Pitt ha fatto visita in un campo profughi e si è fermata a parlare con le famiglie del posto, che le hanno raccontato come la guerra civile - che va avanti da ben sette anni - abbia stravolto le loro vite. Oggi milioni di yemeniti non hanno cibo, acqua potabile, servizi igienici e assistenza sanitaria. Angelina ha postato sul suo account Instagram video e foto della situazione e lanciato un appello importante.