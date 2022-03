Ucraina, Zelensky: "Niente resa. Ci sarà la guerra mondiale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di trovare un compromesso sui territori del Donbass e della Crimea ma non vuole arrendersi alla Russia. In un'intervista all'emittente americana ABC Zelensky ha affermato che si può discutere e trovare "un compromesso su come questi territori continueranno a vivere". Dialogo ma niente resa. Zelensky si è poi scagliato contro l'Occidente, reo di aver fatto "promesse non mantenute". E poi ancora: "Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale".

Zelensky contro l'Occidente

"Stiamo ascoltando promesse da 13 giorni. Da 13 giorni ci è stato detto che avrebbero aiutato nei cieli, che ci sarebbero stati aerei, che ce li avrebbero consegnati", ha detto poi Zelensky in un video pubblicato su Telegram. "La responsabilità di quello che sta accadendo in Ucraina ricade anche su coloro che non sono stati in grado di prendere una decisione in Occidente per 13 giorni. Su coloro che non hanno messo in sicurezza i cieli ucraini dagli assassini russi", ha aggiunto.