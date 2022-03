Il dramma di Denise Pipitone diventa una serie tv: “Parlerà il fratello”

Denise Pipitone è scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo nell’ormai lontano 2004. Da quasi 18 anni, la madre Piera Maggio continua a cercarla disperatamente. Tanti sono stati gli avvistamenti e le segnalazioni, ma della bambina - oggi giovane donna - non c’è traccia. Su questo mistero ruota la nuova serie in quattro puntate, diretta da Vittorio Moroni e disponibile sulla piattaforma streaming di Discovery+ e in chiaro dal 12 marzo alle 21.25 sul canale Nove. Per la prima volta parlerà il fratello di Denise, Kevin Pipitone, convinto che “quello di mia sorella è un rapimento non una scomparsa”. Interverrà naturalmente Piera Maggio, che, come riferito da Moroni, “non aveva nessun desiderio di ripercorrere tutto, ma ho insistito per farle capire che il nostro sguardo sarebbe stato diverso. Ci ha raccontato come una parte di lei sia morta per sempre quel giorno e un'altra vada avanti come una sopravvissuta”.