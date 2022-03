La ribellione delle associazioni dei consumatori: “Boicottiamo il gas russo”

L’appello ai cittadini: “Il 15 marzo riduciamo i consumi”

“Chiediamo a tutti i cittadini consumatori e utenti e alle famiglie di unirsi in un ideale grande abbraccio per la pace e per un pianeta libero dall'inquinamento e di autoridurre i consumi di luce e gas il 15 marzo in occasione della giornata mondiale dei diritti dei consumatori, utilizzando l'energia solo per le attività essenziali”, proseguono in coro. “Invitiamo gli utenti a sanzionare pesantemente non il popolo russo vittima anche esso dell'avventura putiniana, ma il Governo e gli oligarchi della Russia - colpevoli di aver scatenato una guerra nel cuore dell'Europa - modificando le abitudini quotidiane. Come è noto il 43% del gas utilizzato in Italia viene importato dalla Siberia e pagato a carissimo prezzo alla società Gazprom di proprietà dello Stato e degli oligarchi russi".