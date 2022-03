Misterioso yacht da 700 milioni di dollari arriva a Massa Carrara: “È di Putin”

Non è passato inosservato (come potrebbe?) il mega yacht arrivato a Massa Carrara. Si tratta di un’imbarcazione di ben 140 metri di lunghezza, del valore stratosferico di 700 milioni di dollari. A darne notizia è il New York Times secondo cui, il lussuoso yacht, tra i più nuovi e costosi del mondo, apparterrebbe al presidente russo Vladimir Putin, artefice della guerra in Ucraina. Scheherazade, questo il nome dello yacht, al momento è “al vaglio della polizia italiana”. Il suo capitano, il britannico Guy Bennett-Pearce, ha riferito che gli inquirenti sono saliti a bordo venerdì scorso, prendendo in esame la documentazione.