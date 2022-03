Zoe Cristofoli: "Polemica con Michelle Hunziker? Ho cercato di..."

Zoe Cristofoli spegne la polemica su Michelle Hunziker . La fidanzata di Theo Hernandez , prossima al parto, aveva criticato via Instagram tutti i personaggi famosi che non stavano dando il buon esempio in merito alla guerra in Ucraina. Tra queste la soubrette svizzera, attaccata da più parti per aver espresso disagio per via del conflitto mentre si trovava in vacanza alle Maldive.

Zoe Cristofoli fa chiarezza

"Le storie dell'altro giorno non volevano essere una polemica ma semplicemente un pensiero rivolto a più persone, non ad una in particolare - ha spiegato Zoe Cristofoli - Persone piu conosciute di me che rivestono un ruolo importante nella società, cioe dare un buon esempio. Io ho cercato di fare il mio, tanto lo so che vengo attaccata per qualsiasi cosa. Non lo faccio per pubblicità, a me in tasca non viene niente".