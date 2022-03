Zelensky: "I russi sono dei mostri"

ROMA - "Il mio cuore è spezzato da ciò che gli occupanti hanno fatto alle nostre città, al nostro Stato. E a ciò che vogliono fare alla nostra gente che ha bisogno di aiuto urgente. Le truppe russe hanno già creato una catastrofe umanitaria in Ucraina, ma questo fa parte del loro piano per loro: vogliono umiliare il nostro popolo", sono "mostri". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio alla nazione pubblicato sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian.