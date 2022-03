Albano Carrisi ripudia Putin: “Deve stare attento alla sua vita”

Albano Carrisi si ravvede sull’amico Putin. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai nascosto la sua stima per il leader del Cremlino, tanto da avere scelto il palco di Mosca per la reunion artistica con l’ex moglie Romina Power, nel 2013. Dopo aver scatenato la guerra in Ucraina, che sta seminando morte e distruzione, Albano ha cambiato idea. “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin dopo quello che ha fatto?”, ha detto a Un giorno da pecora.