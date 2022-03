La Nasa: "Siamo pronti per l'impatto di un asteroide sulla Terra"

Durante il Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise, raduno a cui hanno preso parte diversi esperti spaziali, è stato rivelato che la Nasa ha trascorso l'ultimo mese preparandosi per l'impatto di un asteroide sulla Terra. Nulla di reale però, lo scenario catastrofico è stato solo immaginato per esercitarsi qualora dovesse verificarsi realmente. Dalla Nasa spiegano che "l'impatto di un asteroide sul nostro pianeta è potenzialmente l'unico disastro naturale che l'umanità è in grado di prevedere e prevenire con precisione", per questo farsi trovare pronti con lo svolgimento di esercizi ad hoc può rivelarsi molto utile. Durante questo particolare allenamento gli astronomi hanno dovuto confrontarsi con un asteroide simulato chiamato 2022 TTX, che aveva una probabilità di cadere sulla Terra sei mesi dopo la sua scoperta.