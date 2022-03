Da Nadal alla guerra: la storia del tennista ucraino più anziano del mondo

Il tennista più anziano del mondo è ucraino. Si chiama Leonid Stanislavsky , ha 97 anni ed è entrato nel Guinnes dei Primati per la sua grande passione. Prima dello scoppio della guerra in Ucraina si allenava con regolarità tre volte a settimana. “Il tennis è uno sport elegante, un ottimo esercizio fisico – aveva dichiarato qualche tempo fa – è un gioco bellissimo. E poi ha un'altra caratteristica: lo puoi giocare a qualsiasi età". Lo scorso ottobre Leonid ha avuto il piacere di conoscere il suo mito, Rafael Nadal: Stanislavsky ha fatto visita alla Rafa Nadal Academy a Manacor e ha avuto addirittura il piacere di giocare un match contro il celebre tennista.

Stanislavsky è rimasto in Ucraina

Quattro mesi dopo l'incubo inaspettato: l'invasione della Russia in Ucraina. "Non avrei mai pensato di dover vivere un'altra guerra così terrificante: le madri perdono i figli, le mogli perdono i figli e i mariti", ha detto Leonid alla stampa. L'uomo vive a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina e una delle più bombardate dai soldati di Vladimir Putin. A differenza di altri Stanislavsky ha scelto di non scappare via: "Mia figlia Tanya è in Polonia, vuole portarmi lì. Ma ho deciso di restare qui. Ho problemi di udito, quindi dormo la notte e non sento niente".