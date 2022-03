Ucraina: la Bielorussia nega di voler prendere parte alla guerra

La Bielorussia sta mandando cinque battaglioni tattici militari ai propri confini per una rotazione con le truppe già presenti, ma non ha in programma di unirsi alla Russia nell'invasione dell'Ucraina. Ad assicurarlo il capo di stato maggiore delle forze armate Viktor Gulevich. "Voglio sottolineare che il trasferimento di truppe non è in alcun modo collegato a qualunque preparazione, e specialmente non con la partecipazione dei soldati bielorussi nell'operazione militare speciale in territorio ucraino", ha dichiarato.